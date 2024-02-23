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В "Пари НН" рассказали о планируемой встрече с судьями в марте 2024 года

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в марте 2024 года клуб планирует провести встречу с представителями судейского корпуса РФС.
Фото: ФК "Пари НН"
- Мы на март запланировали встречу. Написали официальное письмо в РФС и планируем, что такая встреча с командой состоится в марте текущего года, - сказал Мелик-Гусейнов Metaratings.ru.

По итогам осенней части текущего сезона "Пари Нижний Новгород" занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 24 очка в 18 сыгранных матчах.

Нижний Новгород РФС
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