- Мы на март запланировали встречу. Написали официальное письмо в РФС и планируем, что такая встреча с командой состоится в марте текущего года, - сказал Мелик-Гусейнов Metaratings.ru.
По итогам осенней части текущего сезона "Пари Нижний Новгород" занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 24 очка в 18 сыгранных матчах.
В "Пари НН" рассказали о планируемой встрече с судьями в марте 2024 года
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в марте 2024 года клуб планирует провести встречу с представителями судейского корпуса РФС.
Фото: ФК "Пари НН"