- Об интересе "Зенита" слышал, но до конкретики дело не дошло, - передаёт слова Харина "РБ Спорт".
28-летний левый защитник грозненского "Ахмата" Евгений Харин выступает за бело-зелёных с августа 2018 года. В текущем сезоне наа его счету 20 матчей во всех турнирах и 2 результативных паса.
Зимой 2024 года появлялась информация о трансферном интересе к Харину со стороны петербургского "Зенита".
Защитник "Ахмата" Харин - о трансферном интересе "Зенита": до конкретики дело не дошло
Левый защитник грозненского "Ахмата" Евгений Харин ответил на вопрос о возможности своего перехода в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Ахмат"