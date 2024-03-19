Матчи Скрыть

Защитник "Ахмата" Харин - о трансферном интересе "Зенита": до конкретики дело не дошло

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Левый защитник грозненского "Ахмата" Евгений Харин ответил на вопрос о возможности своего перехода в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Ахмат"
- Об интересе "Зенита" слышал, но до конкретики дело не дошло, - передаёт слова Харина "РБ Спорт".

28-летний левый защитник грозненского "Ахмата" Евгений Харин выступает за бело-зелёных с августа 2018 года. В текущем сезоне наа его счету 20 матчей во всех турнирах и 2 результативных паса.

Зимой 2024 года появлялась информация о трансферном интересе к Харину со стороны петербургского "Зенита".

Ахмат Зенит Евгений Харин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится