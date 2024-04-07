— У меня мало игрового времени — в чем проблема? Тренерское решение, я не могу сказать, почему игрового времени мало. Тренер выбирает состав.
30-летний Чистяков принадлежит петербургскому “Зениту”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. В январе этого года Дмитрий на правах аренды перешел в “Сочи”. За южан российский защитник провел два матча. Лишь один из них оказался полным для Чистякова.
Источник: “РБ Спорт”
Чистяков – о малом игровом времени в “Сочи”: тренер выбирает состав
Защитник “Сочи” Дмитрий Чистяков высказался о малом игровом времени в составе южан.
Фото: ФК "Сочи"