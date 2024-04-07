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Чистяков – о малом игровом времени в “Сочи”: тренер выбирает состав

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Защитник “Сочи” Дмитрий Чистяков высказался о малом игровом времени в составе южан.
Фото: ФК "Сочи"
— У меня мало игрового времени — в чем проблема? Тренерское решение, я не могу сказать, почему игрового времени мало. Тренер выбирает состав.

30-летний Чистяков принадлежит петербургскому “Зениту”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. В январе этого года Дмитрий на правах аренды перешел в “Сочи”. За южан российский защитник провел два матча. Лишь один из них оказался полным для Чистякова.

Источник: “РБ Спорт”

Сочи Дмитрий Чистяков
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