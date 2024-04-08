"Рад, что выиграли, но игрой недоволен. "Динамо" перекрыло все зоны и не давало возможности создать моменты. Это дерби, поэтому все на нервах. Кто меньше ошибок делает, тот и выигрывает", - цитирует Ещенко "РБ Спорт".
Вчера, 7-го апреля московское "Динамо" уступило "Спартаку" в матче 23-го тура РПЛ со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе "бело-голубых" отметился Луис Чавес, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Форвард "красно-белых" Александр Соболев оформил дубль в ворота команды хозяев после ошибок голкипера Игоря Лещука. После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на шесть очков. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на шестой строчке с 35-ю очками.
Ещенко: рад, что "Спартак" выиграл, но игрой недоволен. "Динамо" перекрыло все зоны
Экс-игрок "красно-белых" Андрей Ещенко высказался о победе "Спартака" над "Динамо" в матче 23-го тура РПЛ со счетом 2:1.
Фото: ФК "Спартак"