Руководство "Спартака" не будет обсуждать увольнение испанского главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Как сообщает "РБК-Спорт", специалист останется на своем посту и будет готовить команду к матчу 24-го тура против "Сочи". По данным источника, руководство "Спартака" склоняется к тому, чтобы Абаскаль доработал в клубе до конца сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что Гильермо Абаскаль может покинуть "Спартак" 9-го апреля, а соответствующее решение будет принято на заседании совета директоров московского клуба. Нидерландский тренер Паскаль Янсен, ранее возглавлявший клуб "АЗ Алкмар", уже назывался в качестве первого выбора на роль наставника "Спартака", если вакансия окажется свободной.
РБК: Абаскаль не будет уволен из "Спартака". Тренер готовит команду к игре с "Сочи"
Испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль останется в команде как минимум до следующего тура.
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