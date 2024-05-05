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Тюкавин – о своем голе пяткой: решил ударить, как было удобно. Удачно попал

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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, как забил гол пяткой в победном матче с "Сочи" (3:2).
Фото: ФК "Динамо"
В рамках 27-го тура РПЛ "Динамо" принимало на своем поле "Сочи". Первый тайм завершился безголевой ничьей, все голы пришлись на вторую половину игры. На 53-й минуте Тюкавин получил мяч в штрафной и, находясь спиной к воротам, решил ударить пяткой.

"Просто принял мяч и решил ударить, как было удобно. Удачно попал", - сказал Тюкавин.



Тюкавин проводит свой лучший сезон в карьере, 21-летний форвард забил 15 голов и еще восемь раз ассистировал своим партнерам. В гонке бомбардиров РПЛ динамовец идет на втором месте с 14 забитыми мячами, уступая два гола нападающему "Зенита" Матео Кассьерре.

В концовке команды устроили перестрелку, из которой победителями вышли динамовцы, победный гол забил Муми Нгамалё на 90+5 минуте. После 27 сыгранных матчей "Динамо" сравнялось по очкам с лидером российского чемпионата "Зенитом". Петербуржцы завтра, 6 мая, сыграют в гостях с воронежским "Факелом".

Источник: "Матч ТВ"

Константин Тюкавин Динамо
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