"С Сергеем Песьяковым была достигнута договоренность, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро. Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись - и поменялись", - сказал Рыскин.
В апреле "Ростов" сообщил о продлении контракта с Песьяковым, голкиперу оставалось подписать документы. По словам Рыскина, клуб будет искать другого вратаря на замену Сергею. Действующий контракт с Песьяковым истекает в конце июня 2024 года. В текущем сезоне за "Ростов" вратарь сыграл 24 матча, из которых семь отстоял на ноль и пропустил 35 мячей. Напомним, что Сергей Песьяков выступает за ростовский клуб с 2017 года.
Источник: РИА Новости
В "Ростове" заявили, что не будут продлевать контракт с вратарем Песьяковым
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин заявил, что клуб не будет продлевать контракт с вратарем Сергеем Песьяковым.
Фото: ФК "Ростов"