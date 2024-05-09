"Да, позиция непривычная для меня, но я стараюсь делать все, что в моих силах. Мне нравилась игра Дани Алвеса. Беру пример с него. Для меня это лучший правый защитник в мире", - цитирует Олусегуна "РБ Спорт".
22-летний левый вингер Олакунле Олусегун выступает за "Краснодар" с лета 2022-го года. Трансфер нигерийца из болгарского "Ботева" обошелся "быкам" в 1.2 миллиона евро. С 13-го апреля 2024-го года (матч 24-го тура против "Зенита") Олакунле Олусегун выступает за "Краснодар" на позиции правого защитника.
Всего в активе нигерийца 3 забитых мяча и 4 передачи в 28-ми матчах сезона в РПЛ и Кубке России. Напомним, экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес был приговорен к 4.5 годам за изнасилование, а в конце марта вышел на свободу под залог в 1 миллион евро.
Игрок "Краснодара" Олусегун: беру пример с Дани Алвеса - это лучший правый защитник в мире
Вингер "Краснодара" Олакунле Олусегун поделился впечатлениями от смены амплуа в весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"