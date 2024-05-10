"Саша Мостовой, смотрю, комментирует везде. Саша по характеру обладает патологической прижимистостью. У какой-то актрисы была реприза: "Ну возьмите меня, ну возьмите меня". Так и Мост: "Этот в футбол не играл, этот не играл - почему я не тренирую?" Я бы, наверное, так не смог. Есть у меня ощущение, что он не столько хочет тренировать "Спартак", сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный - давайте мне тоже миллион или два в год", - заявил Иванов.
Московский "Спартак" уволил испанского главного тренера Гильермо Абаскаля 15-го апреля после поражения от "Сочи" (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России. Место Абаскаля в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера занял боснийский специалист Владимир Слишкович, который ранее входил в тренерский штаб Абаскаля в "Спартаке".
Под руководством Слишковича "Спартак" не потерпел ни одного поражения в первых 6-ти матчах в чемпионате и Кубке России. 3 матча завершились победами, в 3-х была зафиксирована ничья. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 43-мя очками в 27-ми матчах и продолжает биться за Кубок страны, где в 1/2 финала турнира сыграет с "Балтикой".
Сам Слишкович недавно был признан лучшим тренером РПЛ в апреле. Итальянский тренер Доменико Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019-го по июнь 2021-го года, а в данный момент тренирует сборную Бельгии, с которой примет участие на Евро-2024 в Германии.
Источник: "Чемпионат"
Иванов: Мостовой не столько хочет тренировать "Спартак", сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско
Экс-хавбек "Спартака" Олег Иванов прокомментировал слова бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового о желании работать главным тренером.
Фото: ТАСС