Санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в подписании защитника Сергея Волкова из "Краснодара". Как сообщает "РБ Спорт", "сине-бело-голубые" уже связывались с представителями футболиста, но официальное предложение о трансфере пока не было сделано.
В текущем сезоне 21-летний Сергей Волков принял участие в 28-ми матчах "Краснодара" в чемпионате и Кубке России, в которых на его счету 3 результативные передачи. Волков перебрался в академию "Краснодара" летом 2016-го года из "Читы". Контракт защитника с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Цена Сергея Волкова по данным Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
"РБ Спорт": "Зенит" планирует осуществить трансфер защитника Сергея Волкова из "Краснодара"
Правый защитник "Краснодара" Сергей Волков может продолжить карьеру в "Зените".
Фото: "Чемпионат"