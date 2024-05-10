- Пришёл-то он в "Спартак" сыроватеньким, но с огромным желанием и большой спортивной наглостью. Выносливость была высокая. И очень быстро прибавлял и учился. Карп - это характер, работоспособность и хорошая обучаемость. Поэтому он и достиг того, чего достиг. Правда, я не помню, чтобы он взрывные рывки делал на поле. Много бегал, но почему-то казалось, будто всё время в одном темпе. Словно по рельсам: туда-обратно, туда-обратно. Талантами были Шаля (Шалимов), Саша Мостовой - особенно, - передаёт слова Иванова "Чемпионат".
55-летний главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин в годы игровой карьеры выступал на позиции правого полузащитника за воронежский "Факел", московский "Спартак" и испанские "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". За красно-белых Карпин играл с 1990 по 1994 год, провёл 163 матча во всех турнирах и забил 44 гола, а также стал трёхкратным чемпионом России и по одному раз выиграл Кубки СССР и России.
За сборные СНГ и России Карпин провёл 73 матча, в которых записал на свой счёт 17 забитых мячей.
Олег Иванов: Карпин пришёл в "Спартак" сыроватеньким, но со спортивной наглостью. Талантами были Шалимов и Мостовой
56-летний экс-полузащитник "Спартака" Олег Иванов, большая часть карьеры которого прошла в Финляндии, поделился воспоминаниями о хавбеке Валерии Карпине в составе красно-белых.
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