Руководство петербургского "Зенита" договорилось со стамбульским "Бешикташем" о переходе универсального полузащитника сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова, сообщают СМИ. Ранее футболист выступал в Российской премьер-лиге за "Ростов" и ЦСКА.
По данным источника, сумма трансферной компенсации составит 4,5 миллиона евро. Как сообщается, в настоящее время проходят переговоры с самим футболистом.
В прошедшем сезоне на счету Зайнутдинова, который способен играть практически на любой позиции полевого игрока, 42 матча во всех турнирах за ЦСКА и "Бешикташ", 2 забитых гола и 1 результативный пас. В сборной Казахстана, где Бахтиёр обычно играет в линии атаки, на его счету 14 глов и 1 ассист в 36 матчах. Ранее появлялась информация, что "Зенит" ведёт поиск левого защитника с опытом выступления в РПЛ.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" договорился с "Бешикташем" о выкупе Зайнутдинова
Полузащитник сборной Казахстана, экс-хавбек "Ростова" и ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов может стать футболистом петербургского "Зенита".
Фото: РИА Новости