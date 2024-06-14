Руководство "Пари Нижнего Новгорода" рассматривает варианты заключения контракта с 37-летним голкипером московского "Динамо" Антоном Шуниным и 38-летним вратарём "Локомотива" Маринато Гильерме, сообщают СМИ. По данным источника, уже состоялись предварительные переговоры с обоими футболистами.
В сезоне-2023/2024 основным вратарём нижегородцев был 33-летний Артур Нигматуллин, который, по информации некоторых источников, близок к подписанию контракта с казанским "Рубином".
Антон Шунин провёл в "Динамо" всю свою карьеру и выступает за взрослую команду бело-голубых с января 2007 года. Гильерме выступает за "железнодорожников" с августа 2007 года, ранее появлялась информация, что клуб не планирует предлагать ему летом 2024 года новый контракт.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Пари НН" интересуется Шуниным из "Динамо" и Гильерме из "Локомотива"
По данным СМИ, "Пари НН" ведёт переговоры по возможному подписанию возрастного голкипера, которым может стать Антон Шунин из "Динамо" или Гильерме из "Локомотива".
Фото: ФК "Динамо"