Как утверждает источник, правительство России приостановило сделку, поскольку опасается, что сумма трансфера, порядка 25 миллионов евро, может привлечь много внимания, которое недопустимо во время проведения специальной военной операции. Вторая причина - это санкции со стороны Европейского союза.
Ранее в СМИ писали, что "Зенит" и "Торино" согласовали переход сербского полузащитника, однако председатель правления "Зенита" эту информацию опроверг. Действующее трудовое соглашение Илича с итальянской клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро. В составе туринцев футболист провел 48 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач в прошлом сезоне.
Источник: Sportal
Источник: переход Ивана Илича в "Зенит" на грани срыва
Трансфер сербского полузащитника "Торино" Ивана Илича на грани срыва из-за спецоперации и санкций Евросоюза.
Фото: Imago