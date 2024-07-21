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Источник: переход Ивана Илича в "Зенит" на грани срыва

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Трансфер сербского полузащитника "Торино" Ивана Илича на грани срыва из-за спецоперации и санкций Евросоюза.
Фото: Imago
Как утверждает источник, правительство России приостановило сделку, поскольку опасается, что сумма трансфера, порядка 25 миллионов евро, может привлечь много внимания, которое недопустимо во время проведения специальной военной операции. Вторая причина - это санкции со стороны Европейского союза.

Ранее в СМИ писали, что "Зенит" и "Торино" согласовали переход сербского полузащитника, однако председатель правления "Зенита" эту информацию опроверг. Действующее трудовое соглашение Илича с итальянской клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро. В составе туринцев футболист провел 48 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач в прошлом сезоне.

Источник: Sportal

Зенит Иван Илич Российские трансферы Торино
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