"Это действительно так, Рахманович может покинуть "Крылья" в летнее трансферное окно. У него есть предложение от клуба из Саудовской Аравии. Но существует определенный механизм, согласно которому работают трансферы в этой стране. Бюджет клуба должен быть одобрен министерством спорта, и мы ждем, когда этот вопрос будет улажен. Клубы между собой уже все согласовали, Рахманович также утвердил свой контракт", - заявил Ратковица.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Амар Рахманович близок к уходу из "Крыльев Советов" и может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. В Самару боснийский форвард перебрался из турецкого "Коньяспора" в сентябре 2022-го года. Сумма трансфера на тот момент составила 750 тысяч евро.
Сейчас Рахманович оценивается порталом Transfermarkt в 2.5 миллиона евро. Его контракт с "Крыльями Советов" действует еще год, до лета 2025-го. В минувшем сезоне на счету футболиста 6 голов и 3 результативные передачи в 26-ти матчах чемпионата России в составе "Крыльев".
Источник: "РБ Спорт"
Форвард "Крыльев Советов" согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Младен Ратковица, агент форварда "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, рассказал об ожидаемом уходе из клуба своего клиента.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"