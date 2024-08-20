"Мы рассмотрим необеспечение безопасности в футбольном отсеке на матче "Ростов" - "Оренбург". А именно нахождение неаккредитованного сотрудника "Оренбурга" около футбольного поля во время матча, а еще его неправомерное воздействие с резервным арбитром", - сказал глава комитета Артур Григорьянц.
Напомним, Андреев в весьма эмоциональной форме раскритиковал работу судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым. "Оренбург" проиграл "Ростову", имея преимущество в два мяча после перерыва. Во второй половине встречи нападающий желто-синих Николай Комличенко за две минуты сравнял счет, забив на 51-й и 52-й минуте, на 90+4-й бразилец Роналдо забил победный гол. По информации СМИ, в словах Андреева были нецензурная лексика.
Источник: Sport24
КДК рассмотрит инцидент со спортивным директором "Оренбурга" на матче с "Ростовом"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент со спортивным директором "Оренбурга" Дмитрием Андреевым на матче 5-го тура с "Ростовом" (3:2).
Фото: ФК "Оренбург"