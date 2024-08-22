По информации источника, краснодарский клуб уже нашел замены на случай ухода Сперцяна и Кордобы. О каких именно игроках идет речь, не уточняется.
Сперцян является воспитанником академии "Краснодара", всего за первую команду игрок сборной Армении провел 116 матчей, забил 33 гола и сделал 27 голевых передач. Он связан с клубом контрактом, срок которого истекает 30 июня 2026 года, его стоимость порталом Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро - это один из самых дорогих футболистов РПЛ.
Колумбийский нападающий Джон Кордоба присоединился к "Краснодару" в 2021 году, перейдя из немецкой "Герты". В прошлом сезоне 31-летний колумбиец вошел в число лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забив 15 голов в 27 играх. Действующее трудовое соглашение с "быками" рассчитано до 30 июня 2025 года, по информации портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Сперцян и Кордоба объявили о своем желании покинуть "Краснодар" этим летом
Два игрока основного состава "Краснодара" - полузащитник Эдуард Сперцян и нападающий Джон Кордоба объявили руководству клуба о намерении покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.
Фото: "Чемпионат"