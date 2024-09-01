- Конкретную оценку по эпизодам дают специалисты. У меня много эмоций как у болельщика. Мне часто кажется, что решения неодинаковые. Похожие моменты трактуются по-разному. У нас будет встреча с представителями, - передаёт слова Малышева Matchtv.ru.
Матч 7 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Рубин" завершился победой красно-белых (1:0). Главным рефери на этой встрече работал Сергей Карасёв. Единственный гол был забит на 74-й минуте игры с пенальти, назначенного после ВАР-просмотра за отскок мяча от своей ноги в руку защитника "Рубина" Ильи Рожкова. Ранее, на 62-й минуте, Карасёв удалил с поля полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, предъявив ему вторую жёлтую карточку за преднамеренный фол.
Судья Федотов: Карасев ошибся и не назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Рубином"
Рашид Рахимов высказался о судействе матча "Спартак" - "Рубин"
Гендиректор "Спартака" Малышев оценил работу судей после победы над "Рубином"
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался по поводу судейства после домашней победы над "Рубином" со счётом 1:0 в матче 7 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"