- По пенальти в ворота "Рубина" - если такой пенальти дают, то его надо давать всегда. Потому что я не вижу тут неестественного движения руки, её неестественного положения. Зачем устраивать из простых моментов какую-то хиромантию? Попробуйте вот так совершить движение с "естественным" движением руки по швам - это ненормально. Когда Карасёв объявляет игру рукой, это ненормально, какая тут игра рукой? Нужна простая и ясная для всех трактовка, всю эту муть с трактовками надо развеять, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
Матч 7 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Рубин" завершился победой московского клуба со счётом 1:0. В роли главного рефери на игре работал 45-летний арбитр ФИФА Сергей Карасёв.
Единственный гол был забит на 74-й минуте полузащитником красно-белых Эсекьелем Барко с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку защитнику "Рубина" Илье Рожкову отскоком от собственной ноги и газона после попытки заблокировать удар по воротам. Красно-белые к этому моменту играли в численном меньшинстве после второй жёлтой карточки полузащитника Романа Зобнина на 62-й минуте. На седьмой минуте в штрафной "Спартака" произошёл спорный эпизод с контактом хавбека хозяев Хесуса Медины и вингера гостей Николы Чумича, по итогам которого рефери определил нарушение правил в пользу красно-белых.
Шалимов - о судействе Карасёва в матче "Спартака" и "Рубина": зачем устраивать из простых моментов какую-то хиромантию?
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов высказался о работе главного рефери матча 7 тура РПЛ "Спартак" - "Рубин" (1:0) Сергея Карасёва.
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