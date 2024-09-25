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Пономарев: Литвинов и Денисов - очень слабые защитники, мне на них просто смотреть жалко. Они - не уровень "Спартака"

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Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игроков обороны "Спартака" Руслана Литвинова и Даниила Денисова.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте
"Литвинов и Денисов - очень слабые защитники. Мне на них просто смотреть жалко. Когда Тюкавин им второй мяч забил, это парадокс какой-то! Они просто смотрели, что он будет делать. Куда ж это годится? Что это за оборона такая? Они - не уровень "Спартака"! Так нельзя играть в обороне. Литвинов и Денисов - абсолютно безграмотные ребята, просто ремесленники. А тут нужно иметь высшее футбольное образование. Их даже дешёвым повидлом не назвать, просто у них слабая игра. Ремеслуха - вот их имя!" - заявил Пономарев.

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России. Бело-голубые сравняли счет на 90+4 минуте матча, играя к тому моменту в численном меньшинстве. В компенсированное ко второму тайму время форвард "Динамо" Константин Тюкавин принял мяч спиной к воротам, переиграл Литвинова и Денисова, после чего отправил мяч в сетку ворот.

23-летний Руслан Литвинов и 21-летний Даниил Денисов являются воспитанниками московского "Спартака". В текущем сезоне на их счету 10 и 11 матчей за красно-белых соответственно. Результативными действиями защитники в текущем сезоне еще не отмечались.

Источник: Legalbet

Владимир Пономарев Спартак Руслан Литвинов Динамо Константин Тюкавин Даниил Денисов
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