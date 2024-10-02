"У человека который это написал, видимо, больное воображение. Это глупость и бред", - кратко прокомментировал Газзаев.
Ранее журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что Валерий Газзаев, а также Дмитрий Булыкин планируют баллотироваться на выборы президента Российского футбольного союза. Булыкин, комментируя информацию о своем выдвижении, заявил, что ничего об этом не знает.
Действующим президентом РФС является Александр Дюков. По информации журналиста Гранта Гетадаряна, Дюков планирует снова участвовать в выборах.
Источник: "Чемпионат"
Газзаев - о слухах на счет участия в выборах президента РФС: это глупость и бред
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слухи о его намерении баллотироваться на выборы президента РФС.
Фото: РФС