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Газзаев - о слухах на счет участия в выборах президента РФС: это глупость и бред

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слухи о его намерении баллотироваться на выборы президента РФС.
Фото: РФС
"У человека который это написал, видимо, больное воображение. Это глупость и бред", - кратко прокомментировал Газзаев.

Ранее журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что Валерий Газзаев, а также Дмитрий Булыкин планируют баллотироваться на выборы президента Российского футбольного союза. Булыкин, комментируя информацию о своем выдвижении, заявил, что ничего об этом не знает.

Действующим президентом РФС является Александр Дюков. По информации журналиста Гранта Гетадаряна, Дюков планирует снова участвовать в выборах.

Источник: "Чемпионат"

Валерий Газзаев
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