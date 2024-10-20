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Заварзин: пока Станкович не закончит экспериментировать с тактикой и с расстановкой, нестабильность будет продолжаться

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Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин высказался об игре красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Пока Станкович не закончит экспериментировать с тактикой и с расстановкой, эта нестабильность будет продолжаться. В матче с "Краснодаром" он экспериментировал в первом тайме, сыграл необычно — вот и результат. Может быть, если бы не было этих экспериментов, результат в этой игре был бы лучше. Зачем это было делать?", - цитирует Заварзина "Матч ТВ".

Вчера, 19-го октября, московский "Спартак" на своем поле уступил "Краснодару" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:3, забитыми мячами отметились Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина (автогол). После 12-ти сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками в своем активе.

В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Пари НН", который располагается на 10-й строчке с 12-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича заняла первое место в группе Кубка России и досрочно вышла в плей-офф турнира, где сыграет с "Ростовом".

Юрий Заварзин Спартак Деян Станкович
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