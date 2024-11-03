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Каррера: поздравляю "Спартак" с важнейшей победой в дерби

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Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил красно-белых с победой над ЦСКА в дерби (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Дерби — особенный матч как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому в таких играх очень важно побеждать. Поздравляю "Спартак" с важнейшей победой в дерби", - цитирует Карреру "РБ Спорт".

Вчера, 2-го ноября, московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

После 14-ти сыгранных туров подопечные Деяна Станковича располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 25 набранных очков.

Спартак Массимо Каррера ЦСКА
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