"Дерби — особенный матч как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому в таких играх очень важно побеждать. Поздравляю "Спартак" с важнейшей победой в дерби", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Вчера, 2-го ноября, московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.
После 14-ти сыгранных туров подопечные Деяна Станковича располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 25 набранных очков.
Каррера: поздравляю "Спартак" с важнейшей победой в дерби
Фото: ФК "Спартак"