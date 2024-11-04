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"Он получил все, что заслужил". Дзюба высказался об отставке Корниленко из "Крыльев Советов"

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Форвард "Акрона" Артем Дзюба высказался об увольнении из "Крыльев Советов" спортивного директора Сергея Корниленко.
Фото: ФК "Акрон"
Напомним, самарский клуб на своих страницах 31 октября сообщил, что Корниленко, в прошлом выступавший за команду, больше не является спортивным директором "Крыльев Советов".

- Великолепно. Как последнее время он себя ведёт… Он получил всё, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас мы даже не здороваемся. Это на его совести, - передает слова 36-летнего форварда "Акрона" "Матч ТВ".

"Акрон" в воскресенье в 14-м туре РПЛ встречался с "Крыльями Советов" и одержал победу со счетом 2:0, Дзюба стал автором второго забитого мяча. В активе тольяттинской команды 16 баллов, клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 12 баллами занимают 12-е место.

Дзюба выступает за "Акрон" с сентября, его контракт с клубом действует до конца сезона.

Артем Дзюба Сергей Корниленко Крылья Советов Акрон
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