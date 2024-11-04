Напомним, самарский клуб на своих страницах 31 октября сообщил, что Корниленко, в прошлом выступавший за команду, больше не является спортивным директором "Крыльев Советов".
- Великолепно. Как последнее время он себя ведёт… Он получил всё, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас мы даже не здороваемся. Это на его совести, - передает слова 36-летнего форварда "Акрона" "Матч ТВ".
"Акрон" в воскресенье в 14-м туре РПЛ встречался с "Крыльями Советов" и одержал победу со счетом 2:0, Дзюба стал автором второго забитого мяча. В активе тольяттинской команды 16 баллов, клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 12 баллами занимают 12-е место.
Дзюба выступает за "Акрон" с сентября, его контракт с клубом действует до конца сезона.
"Он получил все, что заслужил". Дзюба высказался об отставке Корниленко из "Крыльев Советов"
Форвард "Акрона" Артем Дзюба высказался об увольнении из "Крыльев Советов" спортивного директора Сергея Корниленко.
Фото: ФК "Акрон"