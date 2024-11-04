"Скорее всего, это будет "Динамо". Мы поговорили с Марцелом (Личкой), все вопросы решим. У них завтра игра, не хочется отвлекать его. Условная договоренность у нас есть, после их матча с "Локомотивом" созвонимся и решим", - сказал Мостовой.
Александр Мостовой хочет получить тренерскую лицензию и сейчас проходит обучение в академии Российского футбольного союза. В октябре он должен был отправиться на стажировку в московский "Спартака", но сначала экс-футболиста госпитализировали из-за проблем с почками, а потом стажировка с красно-белыми сорвалась по инициативе клуба.
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой - о стажировке: скорее всего, это будет "Динамо". Мы поговорили с Марцелом Личкой
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой рассказал, в каком клубе он планирует проходить тренерскую стажировку.
Фото: ФК "Динамо"