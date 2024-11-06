"Кордоба - лучший нападающий РПЛ и ключевой игрок "Краснодара". Это хорошо, что клуб продлил такого исполнителя, сейчас очень тяжело найти нападающего такого же уровня. Теперь посмотрим, как заиграет Джон после подписания контракта, разные случаи бывают. С ним шансы на чемпионство у "Краснодара" гораздо выше", - поделился Мостовой.
Колумбийский нападающий Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара" с лета 2021-го года. "Горожане" заплатили берлинской "Герте" за его трансфер 20 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Кордобы 8 голов и 4 голевые передачи в 10-ти матчах в составе "Краснодара" в РПЛ. С этим показателем 31-летний форвард делит 1-е место в списке бомбардиров с полузащитником "Локомотива" Алексеем Батраковым.
Вчера было объявлено, что Джон Кордоба продлил свой контракт с "Краснодаром" до лета 2027-го года. Прежнее соглашение подходило к концу летом следующего года.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: посмотрим, как заиграет Кордоба после продления контракта с "Краснодаром", разные случаи бывают
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о форварде "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: официальный сайт "Краснодара"