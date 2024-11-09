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Кавазашвили: Дзюба на данном этапе уже закончил футбольную жизнь, пускай заканчивает до конца

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном вызове нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"
"Карпин столько лет не вызывал Дзюбу в сборную. Не очень понимаю, ради чего он сделает это сейчас. Чтобы стать соавтором рекорда? Это пусть они между собой разбираются. Тренер в любой ситуации – педагог, который смотрит на все с позиции учителя. А на данном этапе Дзюба футбольную жизнь уже закончил, пускай заканчивает до конца", - приводит слова Кавазашвили "ВсеПроСпорт".

Ранее нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба заявил о своем желании снова сыграть в составе национальной команды России для того, чтобы побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной России в истории. На данный момент у обоих нападающих по 30 забитых голов. В последний раз 36-летний форвард принимал участие в играх за российскую сборную в 2021 году.

На учебно-тренировочный сбор национальной команды России, который пройдёт с 11 по 19 ноября и будет включать в себя две товарищеских матча (со сборными Брунея и Сирии), Дзюба вызова не получил.

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