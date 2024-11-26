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Мусаев - о победе "Краснодара": возможно, думали, что пронесет, проскочим

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 на "Тюменью" (3:3, 4:2 пен.).
Фото: ФК "Краснодар"
"Эмоции положительные. Главное, что победили и прошли дальше. Было ли тревожно, когда "Тюмень" начала отыгрываться? Не скажу, что тревожно. Я больше злился из?за наших ошибок. Был спокоен и во время пенальти, и по ходу матча. Возможно, думали, что пронесет, проскочим. Так нельзя. Надо играть на 100%", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

26 ноября "Краснодар" в выездном матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 встретились с представителем Первой лиги - "Тюменью". Игра завершилась победой "быков" в серии послематчевых пенальти - 4:2 (основное время игры завершилось вничью 3:3).

Благодаря этой победе "Краснодар" пробился во второй этап Пути регионов, матчи которого состоятся 11-13 марта 2025 года. Соперник "быков" определится позже.

Краснодар
Тюмень
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