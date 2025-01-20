"Все футболисты, которые приходят, должны стоять своих денег. В "Зените" хорошие скауты и президент клуба. Они деньги на ветер бросать не будут. Поднимет ли трансфер Энрике статус чемпионата России? Вряд ли поднимет, потому что пока мы не выступаем на международной арене, поднять статус очень тяжело даже переходами известных футболистов", - приводит слова Булыкина "Спорт День за Днем".
Ранее петербургский "Зенит" объявил о переходе в российский клуб 24-летнего полузащитника бразильского "Ботафого" Луиса Энрике. Срок контракта, который сине-бело-голубые заключили с футболистом, рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. При этом в бразильский клуб отправились два полузащитника сине-бело-голубых: Артур и Вендел.
Булыкин: трансфер Энрике в "Зенит" вряд ли поднимет статус РПЛ
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о трансфере в петербургский "Зенит" полузащитника бразильского "Ботафого" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"