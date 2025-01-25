— Селихов и Помазун не усилят вратарскую позицию "Локомотива"?
— Нет, они абсолютно не усилят вратарскую позицию в команде. Не думаю, что их вообще стоит брать. Третьим голкипером в основу стоит брать молодого парня из школы и резерва "Локомотива".
22 января московский "Спартак" сообщил об уходе из клуба 30-летнего вратаря Александра Селихова, который выступал за красно-белых с января 2017 года. В настоящее время голкипер находится в статусе свободного агента. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 1,5 млн евро.
Источник: Legalbet
Наумов оценил возможное выступление Селихова в составе "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о позиции вратаря в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"