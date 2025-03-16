Аршавин: "Спартак" заслуженно победил "Зенит", переиграв его тактически и физически

«Спартак» заслужил победу, они были целостнее как команда, и тот гол, который пришел в конце, наверное, они заслужили. Красно-белые выдерживал борьбу, практически нигде не проигрывал, вязал «Зенит», петербургскому клубу было трудно выходить со своей половины. Здесь можно похвалить только «Спартак», они справились с «Зенитом» и тактически, и физически, — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
«Спартак» одержал первую домашнюю победу над «Зенитом» в рамках Российской Премьер-Лиги с 2017 года.
Благодаря этому успеху, команда набрала 43 очка и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, опередив «Зенит» по дополнительным показателям.
30 марта «Спартак» проведет свой следующий матч в гостях, в рамках 22-го тура РПЛ, против «Ахмата».