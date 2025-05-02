По данным Metaratings, в московском клубе рассматривают другие варианты усиления позиции центрального полузащитника. Сербского футболиста "Торино" нет в трансферных планах красно-белых на лето.
Зимой Илич прошел медосмотр для перехода в "Спартак", однако позже трансфер игрока сорвался. По некоторым данным, сделка с "Торино" могла обойтись российскому клубу в 30 млн евро.
Источник: "Спартак" больше не интересуется трансфером Илича
"Спартак" пока не интересуется трансфером полузащитника "Торино" Ивана Илича, которого мог подписать зимой.
Фото: ФК "Торино"