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Источник: "Спартак" больше не интересуется трансфером Илича

"Спартак" пока не интересуется трансфером полузащитника "Торино" Ивана Илича, которого мог подписать зимой.
Фото: ФК "Торино"
По данным Metaratings, в московском клубе рассматривают другие варианты усиления позиции центрального полузащитника. Сербского футболиста "Торино" нет в трансферных планах красно-белых на лето.

Зимой Илич прошел медосмотр для перехода в "Спартак", однако позже трансфер игрока сорвался. По некоторым данным, сделка с "Торино" могла обойтись российскому клубу в 30 млн евро.

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