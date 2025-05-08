- С командой сыграла злую шутку победа над "Зенитом". Тогда красно-белые показали высокий уровень футбола, и все сразу подумали о шансах на чемпионство. Но в итоге «Спартаку» не хватило стабильности и опыта в борьбе за чемпионство, - сказал Ледяхов Metaratings.ru.
В 21-м туре РПЛ "Спартак" 16 марта победил "Зенит" на своем поле со счетом 2:1.
На данный момент красно-белые занимают четвертую строчку в РПЛ, имея в своем активе 51 очко в 27 турах. 11 мая "Спартак" встретится с московским "Динамо".
Ледяхов - о "Спартаке": с командой сыграла злую шутку победа над "Зенитом"
Экс-футболист "Спартака" Игорь Ледяхов рассказал, что помешало красно-белым завоевать чемпионство в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"