"У него проблем с мотивацией вообще не было. Он всегда и тренируется, и играет в полную силу. К нему вопросов никогда нет. Он один из лучших легионеров за долгое время в России", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Минувшей зимой "Зенит" и "Ботафого" договорились о трансфере Вендела летом за 20 миллионов евро. Получив повреждение в концовке минувшего сезона, Вендел отправился в Бразилию, где начал проходить медицинское обследование и готовиться к возвращению на поле.
Позже стало известно, что клубы договорились отказаться от ранее согласованного трансфера. Сообщалось, что "Ботафого" не смог себе позволить такой трансфер из-за финансовых проблем.
Мостовой: у Вендела вообще нет проблем с мотивацией, он один из лучших легионеров в России
Вингер "Зенита" Андрей Мостовой высказался об уровне самоотдачи полузащитника сине-бело-голубых Вендела.
Фото: официальный сайт "Зенита"