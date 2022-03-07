Матч закончился победой гостей с минимальным счётом. Развязка в этой встрече наступила уже в компенсированное время. На 92-й минуте гости заработали пенальти, который уверенно реализовал Кристиан Нобоа.
"Сочи" набрал 37 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, опередив ЦСКА (36). В свою очередь "Ростов" занимает 14-е место, набрав 18 очков.
Чемпионат России
20 тур
"Ростов" - "Сочи" - 0:1
Гол: Нобоа, 90+2 (пен.)
"Ростов": Песьяков, Осипенко, Мелёхин, Сильянов, Фольмер (Лангович, 12), Гигович, Глебов, Хасимото (Кнудсен, 87), Альмквист (Мельников, 73), Соу (Голенков, 87), Полоз
"Сочи": Адамов, Юрганов, Дркушич, Прохин, Терехов (Макарчук, 67), Заика, Нобоа, Цаллагов, Ангбан (Юсупов, 46), Бурмистров (Попов, 72), Кассьерра (Мелкадзе, 72)
Предупреждения: Кассьерра, 16, Сильянов, 81, Мелехин, 83, Мелкадзе, 85, Осипенко, 90+2
"Сочи" вырвал победу в гостевом матче с "Ростовом"
В Ростове-на-Дону завершился матч 20-го тура РПЛ. "Ростов" принимал "Сочи".
РИА "Новости"