- Я желаю "Спартаку" в этом сезоне чемпионства и всего наилучшего. У меня всё еще очень хорошие воспоминания от работы в команде, - передаёт слова Абаскаля Metaratings.ru.
36-летний испанец Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июня 2022 года по апрель 2024 года. В единственном полном сезоне под его руководством красно-белые заняли в Российской премьер-лиге третье место.
После увольнения из "Спартака" Абаскаль с июня по сентябрь 2024 года работал в выступающей в испанской Сегунде "Гранаде", откуда был уволен после шести стартовых матчей. В мае 2025 года специалист возглавил мексиканский "Атлетико Сан-Луис".
Абаскаль: желаю "Спартаку" в этом сезоне чемпионства и всего наилучшего
Испанский экс-главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался по поводу своего бывшего клуба.
Фото: ФК "Спартак"