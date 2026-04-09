"Краснодар" нацелился на нападающего "Уфы" - клуб ищет замену Кордобе - Metaratings

В клубе допускают возможный уход Джона Кордобы и заранее подбирают замену. Как сообщает Metaratings.ru, в числе кандидатов находится Дилан Ортис, выступающий за "Уфу". При этом на 26-летнего форварда претендуют и другие клубы - как из России, так и из-за рубежа.
Ортис играет за "Уфу" с 2025 года. В текущем сезоне он провёл 21 матч, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 350 тысяч евро.
"Краснодар" рассматривает варианты усиления атаки на лето и уже начал поиск нового центрального нападающего.
Фото: ФК "Краснодар"