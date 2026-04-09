Лига Европы УЕФА

Фрайбург
3 - 0 3 0
СельтаЗавершен
Болонья
1 - 3 1 3
Астон ВиллаЗавершен
Порту
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
3 - 0 3 0
АЕК АфиныЗавершен
Шахтер
3 - 0 3 0
АЗ АлкмарЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 0 3 0
ФиорентинаЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
СтрасбургЗавершен

В "Динамо" приняли решение по Гусеву - источник

Ролан Гусев продолжит работу в "Динамо" - в клубе не рассматривают смену главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"
Появившиеся ранее сообщения о возможных переговорах с Владимиром Федотовым не соответствуют действительности. Как передаёт "РБ Спорт", в московской команде не ведут переговоров с другими кандидатами, а информация о Федотове связана лишь с его личным интересом к работе в клубе.

Ранее была информация, что специалист может возглавить "Динамо". Последним местом работы тренера был ЦСКА, где он работал с 2022 по 2024 год.

