В "Динамо" приняли решение по Гусеву - источник

Появившиеся ранее сообщения о возможных переговорах с Владимиром Федотовым не соответствуют действительности. Как передаёт "РБ Спорт", в московской команде не ведут переговоров с другими кандидатами, а информация о Федотове связана лишь с его личным интересом к работе в клубе.
Ранее была информация, что специалист может возглавить "Динамо". Последним местом работы тренера был ЦСКА, где он работал с 2022 по 2024 год.
Ролан Гусев продолжит работу в "Динамо" - в клубе не рассматривают смену главного тренера.
