Кузяев мог перейти в "Факел", но в последний момент трансфер сорвался. Василенко раскрыл подробности

"Когда окно закрылось и нужно было принимать решение, мне сказали, что Кузяев готов перейти в "Факел" и мы организуем ему медосмотр. Я ответил: "Да, конечно". Подумал: "Окей, хотя бы глоток воздуха, будем двигаться дальше. Потом мне сообщили, что Кузяев уехал в Махачкалу. Значит, мы не до конца договорились или финансовые условия там оказались выгоднее. Деталей я не знаю", — сказал тренер.
Также Василенко ответил на вопрос о возможном приглашении Артема Дзюбы. По его словам, лично он переговоров с опытным нападающим не вел, а руководство клуба не предлагало ему рассмотреть кандидатуру форварда.
"Есть спортивный блок и генеральный директор, которые напрямую за это отвечают. Моя задача была тренировать и организовывать команду, чтобы мы не проигрывали, а также смотреть игроков, которых предлагает спортивный отдел. Мне Артёма не предлагали", — подчеркнул специалист.
Источник: "Чемпионат"