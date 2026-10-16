Кузяев мог перейти в "Факел", но в последний момент трансфер сорвался. Василенко раскрыл подробности

Бывший главный тренер "Факела" Олег Василенко рассказал о несостоявшемся переходе Далера Кузяева в воронежский клуб и объяснил, почему команда не рассматривала кандидатуру Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Факел"

"Когда окно закрылось и нужно было принимать решение, мне сказали, что Кузяев готов перейти в "Факел" и мы организуем ему медосмотр. Я ответил: "Да, конечно". Подумал: "Окей, хотя бы глоток воздуха, будем двигаться дальше. Потом мне сообщили, что Кузяев уехал в Махачкалу. Значит, мы не до конца договорились или финансовые условия там оказались выгоднее. Деталей я не знаю", — сказал тренер.