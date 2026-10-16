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Кузяев мог перейти в "Факел", но в последний момент трансфер сорвался. Василенко раскрыл подробности

Бывший главный тренер "Факела" Олег Василенко рассказал о несостоявшемся переходе Далера Кузяева в воронежский клуб и объяснил, почему команда не рассматривала кандидатуру Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Факел"
Василенко поделился подробностями трансферной работы "Факела" после закрытия летнего регистрационного периода. По словам специалиста, воронежцы изучали возможность усиления состава свободными агентами, среди которых оказался бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев.

"Когда окно закрылось и нужно было принимать решение, мне сказали, что Кузяев готов перейти в "Факел" и мы организуем ему медосмотр. Я ответил: "Да, конечно". Подумал: "Окей, хотя бы глоток воздуха, будем двигаться дальше. Потом мне сообщили, что Кузяев уехал в Махачкалу. Значит, мы не до конца договорились или финансовые условия там оказались выгоднее. Деталей я не знаю", — сказал тренер.

Также Василенко ответил на вопрос о возможном приглашении Артема Дзюбы. По его словам, лично он переговоров с опытным нападающим не вел, а руководство клуба не предлагало ему рассмотреть кандидатуру форварда.

"Есть спортивный блок и генеральный директор, которые напрямую за это отвечают. Моя задача была тренировать и организовывать команду, чтобы мы не проигрывали, а также смотреть игроков, которых предлагает спортивный отдел. Мне Артёма не предлагали", — подчеркнул специалист.

Источник: "Чемпионат"

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