Геркус предположил, почему "Краснодар" резко сдал после мощного старта сезона

Фото: ФК "Краснодар"

"В начале сезона они всех обыгрывали и им где-то везло, но все равно они довольно мощно выглядели. Но что-то произошло: может быть, темп слишком высокий с точки зрения физических кондиций взяли, может, "поднаелись". Тяжело постоянно пребывать в такой форме", — заявил Геркус.