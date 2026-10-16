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Геркус предположил, почему "Краснодар" резко сдал после мощного старта сезона

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью Rusfootball.info высказался о причинах спада "Краснодара", который не может победить на протяжении пяти матчей.
Фото: ФК "Краснодар"
Геркус отметил, что команда Мурада Мусаева впечатляюще начала сезон, однако в последних встречах заметно потеряла в качестве игры и результатах.

"В начале сезона они всех обыгрывали и им где-то везло, но все равно они довольно мощно выглядели. Но что-то произошло: может быть, темп слишком высокий с точки зрения физических кондиций взяли, может, "поднаелись". Тяжело постоянно пребывать в такой форме", — заявил Геркус.

Несмотря на возникшие трудности, бывший руководитель "Локомотива" продолжает считать краснодарцев фаворитами предстоящего матча с железнодорожниками.

"Но "на бумаге" они фавориты встречи", — подчеркнул функционер.

Напомним, "Краснодар" не побеждает в пяти последних матчах, потерпев два поражения и трижды сыграв вничью. В предыдущем туре РПЛ южане уступили "Зениту" со счетом 2:3, а затем проиграли "Факелу" в Кубке России (0:2).

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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