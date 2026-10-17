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Игрок ЦСКА Кармо высказался о предстоящем матче с "Динамо"

Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о предстоящем матче чемпионата России против московского "Динамо".
Фото: ФК ЦСКА
Энрике Кармо надеется, что его команду будет сопровождать хорошая атмосфера. Он отметил, что сейчас у "армейцев" неплохой период.

"С "Динамо" будет действительно большой матч. Сойдутся две большие команды, мы готовы к этому. Мы сейчас переживаем хороший период в своём развитии. Это будет тяжёлый выездной матч. Надеюсь, хорошая атмосфера будет сопровождать нас", - сказал Кармо "Чемпионату".

Завтра, 18 октября, московское "Динамо" примет на своем стадионе ЦСКА в 11-м туре чемпионата России. Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.

У обоих клубов по 22 набранных очка. Бело-голубые обходят "армейцев" по дополнительным показателям и занимают 1-е место.

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