Игрок ЦСКА Кармо высказался о предстоящем матче с "Динамо"

"С "Динамо" будет действительно большой матч. Сойдутся две большие команды, мы готовы к этому. Мы сейчас переживаем хороший период в своём развитии. Это будет тяжёлый выездной матч. Надеюсь, хорошая атмосфера будет сопровождать нас", - сказал Кармо "Чемпионату".
Завтра, 18 октября, московское "Динамо" примет на своем стадионе ЦСКА в 11-м туре чемпионата России. Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.
У обоих клубов по 22 набранных очка. Бело-голубые обходят "армейцев" по дополнительным показателям и занимают 1-е место.