ЭСК оценила решение арбитра засчитать второй гол "Зенита" в ворота "Краснодара"

"Густаво Мантуан не нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком "Краснодара" Батчи. Мантуан принял мяч на грудь и контролировал его, а его рука находилась в естественном положении, обусловленном движением игрока. Со стороны Мантуана не было наказуемого дополнительного движения рукой в сторону соперника, который сбоку вступил в единоборство.
По причине того, что нарушение правил в атакующей фазе перед взятием ворот не было определено, гол засчитан верно", - написано на сайте РФС.
В прошлую субботу, 10 октября, состоялся матч в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Встреча проходила дома у "быков" - на "Ozon Арене". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 3:2.
Эпизод со вторым голом в ворота черно-зеленых произошел в добавленное к первому тайму время, забил Максим Глушенков.