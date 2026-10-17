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ЭСК оценила решение арбитра засчитать второй гол "Зенита" в ворота "Краснодара"

ЭСК РФС прокомментировала решение арбитра засчитать второй гол в ворота "Краснодара" в матче РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Экспертно-судейская комиссия РФС выпустила заявление, в котором заявила, что не обнаружила нарушения в эпизоде перед вторым голом сине-бело-голубых. По этой причине организация поддержала решение судьи засчитать второй гол в ворота "быков".

"Густаво Мантуан не нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком "Краснодара" Батчи. Мантуан принял мяч на грудь и контролировал его, а его рука находилась в естественном положении, обусловленном движением игрока. Со стороны Мантуана не было наказуемого дополнительного движения рукой в сторону соперника, который сбоку вступил в единоборство.

По причине того, что нарушение правил в атакующей фазе перед взятием ворот не было определено, гол засчитан верно", - написано на сайте РФС.

В прошлую субботу, 10 октября, состоялся матч в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Встреча проходила дома у "быков" - на "Ozon Арене". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 3:2.

Эпизод со вторым голом в ворота черно-зеленых произошел в добавленное к первому тайму время, забил Максим Глушенков.

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