Аршавин рассказал, что изменилось в "Спартаке" при Карседо

Фото: ФК "Спартак"

Андрей Аршавин рассказал, что у красно-белых улучшилась комбинационная игра. Он отметил, что отдельные футболисты стали лучше играть при испанском тренере."Мне кажется, стало лучше получаться в комбинационную игру, она стала более стабильной, хотя все равно многое зависит от Барко. Также при Карседо стал очень хорошо играть Зобнин, прибавил Угальде. Не скажу, что оборона стала действовать сильно надежнее, но выглядит все равно понадежнее, чем раньше.Хуан Карлос Карседо возглавил московский клуб в середине прошлого сезона, 5 января. Всего под его руководством футболисты "Спартака" провели 32 матча, одержали 20 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Соглашение испанца с красно-белыми рассчитано до конца июня 2028 года.