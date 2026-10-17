Тренер "Крыльев Советов" обратился к игрокам после поражения от "Факела"

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов обратился к футболистом сразу после поражения "Факелу" в 11-м туре РПЛ (1:2).

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Это - повод стать сильнее. Ничего поражение не значит. Мы двигаемся по таблице, сезон длинный.

Поражение - поражение. Но это - повод стать сильнее за следующую неделю, чтобы на следующей неделе такого не было. Быться - бились. Козырей своих проявить не смогли. Что делать? Значит, так - тренироваться лучше, работать всем нам лучше", - сказал Булатов.Сегодня, 17 октября, в Самаре состоялся матч 11-го тура Росийской Премьер-Лиги между местными "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом". Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. Единственный гол в составе команды Сергея Булатова на 25-й минуте забил вингер Мартин Крамарич.Таким образом прервалась шестиматчевая безпроигрышная серия самарцев в чемпионате России, которая насчитывала две победы и четыре ничьих.Источник: ПФК "Крылья Советов"