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"За эту неделю мы показали, что все возможно". И.о. тренера "Факела" - о победе над "Крыльями"

Исполняющий обязанности главного тренера "Факела" Алексей Ребко прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в 11-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Факел"
"В конце матча очень волнительно было. "Крылья" давили в конце. Нам было непросто, но ребята молодцы. Грамотно защищались, заслужили победу.

Можно ли выдохнуть после этой победы? Это не повод выдохнуть. Мы находимся на последней строчке. Но, как мы показали за эту неделю, все возможно", - сказал Ребко в эфире "Матч ТВ".

"Факел" переиграл в гостях "Крылья Советов" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходила на "Солидарность Самара Арене" сегодня, 17 октября, и завершился со счетом 2:1. Таким образом воронежская команда одержала первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, ранее на этой неделе подопечные Алексея Ребко выиграли на выезде у "Краснодара" в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:0).

На данный момент "Факел" набрал 6 очков и переместился в турнирной таблице РПЛ с последнего, 16-го места на строчку выше.

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