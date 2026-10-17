"За эту неделю мы показали, что все возможно". И.о. тренера "Факела" - о победе над "Крыльями"

Исполняющий обязанности главного тренера "Факела" Алексей Ребко прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в 11-м туре РПЛ (2:1).

Фото: ФК "Факел"

Можно ли выдохнуть после этой победы? Это не повод выдохнуть. Мы находимся на последней строчке. Но, как мы показали за эту неделю, все возможно", - сказал Ребко в эфире "Матч ТВ".

"В конце матча очень волнительно было. "Крылья" давили в конце. Нам было непросто, но ребята молодцы. Грамотно защищались, заслужили победу."Факел" переиграл в гостях "Крылья Советов" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходила на "Солидарность Самара Арене" сегодня, 17 октября, и завершился со счетом 2:1. Таким образом воронежская команда одержала первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.Напомним, ранее на этой неделе подопечные Алексея Ребко выиграли на выезде у "Краснодара" в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:0).На данный момент "Факел" набрал 6 очков и переместился в турнирной таблице РПЛ с последнего, 16-го места на строчку выше.