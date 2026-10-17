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"Локомотив" - "Краснодар": составы команд на матч 11 тура РПЛ

Опубликованы стартовые составы "Локомотива" и "Краснодара".


Сегодня, 17 октября, в Москве состоится встреча между "Локомотивом" и "Краснодаром" в рамках 11-го тура РПЛ. Матч пройдет на стадионе "РЖД Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Никита Новиков.

На счету "железнодорожников" 10 набранных очков по итогам 10 предыдущих туров. Команда Михаила Галактионова занимает 13-е место в турнирной таблице.

"Быки" располагаются на 4-й строчке в чемпионате, имея в своей копилке 21 балл.

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