Махачкалинское "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Акроном"

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

Полузащитник Мохаммад Хоссейннежад открыл счет и вывел хозяев поля вперед на 72-й минуте игры. Гости ушли от поражения за три минуты до окончания основного времени матча благодаря голу крайнего защитника Роберто Фернандеса.: Джавад, 72 - Фернандес, 87.: Карабашев, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Кузяев (Апшацев, 62), Мрезиг, Зинович (Лесовой, 46), Глушков, Сундуков (Сундуков, 88), Миро (Джавад, 46), Агаларов (Ахмедов, 75).: Гудиев, Бардыбахин (Роча, 69), Бокоев, Фернандес (Попенков, 88), Эшковаль, Бистрович, Лончар, Оганесян (Видосавлевич, 69), Дуду (Болдырев, 46), Шуманский (Пестряков, 80), Тедич.: Зинович, 23, Эшковаль, 43, Видосавлевич, 90+2.