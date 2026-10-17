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Махачкалинское "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Акроном"

Махачкалинское "Динамо" и "Акрон" поделили очки в матче 11-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Полузащитник Мохаммад Хоссейннежад открыл счет и вывел хозяев поля вперед на 72-й минуте игры. Гости ушли от поражения за три минуты до окончания основного времени матча благодаря голу крайнего защитника Роберто Фернандеса.

Чемпионат России

11 тур

Голы: Джавад, 72 - Фернандес, 87.

"Динамо" Махачкала: Карабашев, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Кузяев (Апшацев, 62), Мрезиг, Зинович (Лесовой, 46), Глушков, Сундуков (Сундуков, 88), Миро (Джавад, 46), Агаларов (Ахмедов, 75).

"Акрон": Гудиев, Бардыбахин (Роча, 69), Бокоев, Фернандес (Попенков, 88), Эшковаль, Бистрович, Лончар, Оганесян (Видосавлевич, 69), Дуду (Болдырев, 46), Шуманский (Пестряков, 80), Тедич.

Предупреждения: Зинович, 23, Эшковаль, 43, Видосавлевич, 90+2.

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