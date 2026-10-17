Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
1 - 2 1 2
ФакелЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 1 0 1
Краснодар1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
1 - 2 1 2
ТорпедоЗавершен
Уфа
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
НефтехимикЗавершен
Спартак Кострома
2 - 0 2 0
ЛенинградецЗавершен

Радимов посоветовал нападающему "Краснодара" сходить в церковь и полить бутсы святой водой

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов высказался о безголевой серии форварда "Краснодара" Дмитрия Воробьева.
Фото: ФК "Краснодар"
"Воробьеву, может, сходить в церковь, святой водой полить бутсы, чтобы переломить ситуацию с голами. Кто-то в это верит, кто-то нет. Но, может быть, в голове что-то щелкнет.

Я не советчик, но многие так делают. Здесь психологический барьер. Но если нападающий не забивает, это нехорошо. Форвардов оценивают по голам", - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".

28-летний Дмитрий Воробьев присоединился к "Краснодару" минувшим летом, перейдя из московского "Локомотива". В составе "быков" центральный нападающий принял участие в 9 матчах РПЛ и 4 играх Кубка России, в которых пока не отличился забитыми мячами, но отдал три голевые передачи.

В прошлом сезоне форвард записал на свой счет 12+7 по системе гол плюс пас в 34 встречах за "железнодорожников".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится