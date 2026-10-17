Радимов посоветовал нападающему "Краснодара" сходить в церковь и полить бутсы святой водой

"Воробьеву, может, сходить в церковь, святой водой полить бутсы, чтобы переломить ситуацию с голами. Кто-то в это верит, кто-то нет. Но, может быть, в голове что-то щелкнет.
Я не советчик, но многие так делают. Здесь психологический барьер. Но если нападающий не забивает, это нехорошо. Форвардов оценивают по голам", - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".
28-летний Дмитрий Воробьев присоединился к "Краснодару" минувшим летом, перейдя из московского "Локомотива". В составе "быков" центральный нападающий принял участие в 9 матчах РПЛ и 4 играх Кубка России, в которых пока не отличился забитыми мячами, но отдал три голевые передачи.
В прошлом сезоне форвард записал на свой счет 12+7 по системе гол плюс пас в 34 встречах за "железнодорожников".