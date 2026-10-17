"Есть некоторые переживания и сомнения". Мусаев - об отсутствии Тормены в матче с "Локо"

Есть моменты во взаимодействиях и перестроении, то есть где доиграть со своим игроком, где передать, там еще не хватает до конца понимания и коммуникации. Все на тренировках отрабатываем, но тут у меня есть некоторые сомнения", - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 17 октября, "Краснодар" встретится в гостях с "Локомотивом" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.
Центральный защитник краснодарской команды Витор Тормена получил в прошлом туре красную карточку в игре против "Зенита" (2:3) и пропустит этот поединок. Вместо бразильца в стартовом составе выйдет Майсон Родригес.