"Есть некоторые переживания и сомнения". Мусаев - об отсутствии Тормены в матче с "Локо"

Фото: ФК "Краснодар"

Есть моменты во взаимодействиях и перестроении, то есть где доиграть со своим игроком, где передать, там еще не хватает до конца понимания и коммуникации. Все на тренировках отрабатываем, но тут у меня есть некоторые сомнения", - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".