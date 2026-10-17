Евсеев прокомментировал упущенную победу махачкалинского "Динамо" над "Акроном"

"Недовольны тем, что допустили одну ошибку, которая привела к пропущенному мячу.
Мы терпели, варьировали разные схемы. И это принесло нам забитый мяч. Но потом череда ошибок привела к тому, что мы пропустили мяч. У наших ворот соперник имел преимущество во владении мячом, но моментов мы не позволяли создавать", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 17 октября, махачкалинское "Динамо" встречалось на своем поле с тольяттинским "Акроном" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась вничью - 1:1. Хозяева поля вели в счете и упустили победу в концовке игры, пропустив на 87-й минуте.
Отметим, серия команды Вадима Евсеева продлилась до четырех туров кряду (три поражения и ничья).