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Евсеев прокомментировал упущенную победу махачкалинского "Динамо" над "Акроном"

Главный тренер "Динамо" Мх Вадим Евсеев подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против "Акрона" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Недовольны тем, что допустили одну ошибку, которая привела к пропущенному мячу.

Мы терпели, варьировали разные схемы. И это принесло нам забитый мяч. Но потом череда ошибок привела к тому, что мы пропустили мяч. У наших ворот соперник имел преимущество во владении мячом, но моментов мы не позволяли создавать", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 17 октября, махачкалинское "Динамо" встречалось на своем поле с тольяттинским "Акроном" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась вничью - 1:1. Хозяева поля вели в счете и упустили победу в концовке игры, пропустив на 87-й минуте.

Отметим, серия команды Вадима Евсеева продлилась до четырех туров кряду (три поражения и ничья).

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